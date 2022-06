La résolution émotionnelle. La méthode révolutionnaire pour apprivoiser vos émotions et dépasser vos peurs

LA solution pour guérir de ses traumas Jalousie, frustration, deuil, tristesse, honte, culpabilité, agressivité, peur de l'eau, des animaux ou du vide... sont autant d'émotions quotidiennes ou qui surviennent suite à un trauma, susceptibles de bouleverser notre équilibre. Dans cet ouvrage, Franck Andersn propose de contrer nos peurs grâce à la (R-E) Résolution Emotionnelle, et nous révèle que chacun porte en lui la solution. Le protocole R-E se révèle dans ce livre comme un processus thérapeutique qui permet selon le besoin, de désactiver des émotions indésirables en commençant par les comprendre, en identifier la source et enfin les surmonter pour retrouver la paix intérieure. Cette technique tire parti de la faculté de résilience de chacun, qui parfois échoue à fonctionner et que l'on peut apprendre à réactiver. Avec la R-E, faites disparaître ces émotions négatives qui vous gâchent la vie et retrouvez le sourire !