Reiki au féminin. Le grand livre

Toute la magie du Reiki adaptée aux maux féminins Le Reiki est une méthode de soins japonaise qui permet de se connecter à l'énergie universelle, de rééquilibrer nos émotions et d'harmoniser nos énergies, libérant ainsi nos blocages. Facile à pratiquer, le Reiki est recommandé pour soigner de nombreuses pathologies du quotidien. Dans ce guide, vous trouverez toutes les techniques pour soigner : 1) les troubles généraux chez l'adolescente (anxiété, stress, manque de confiance, fatigue, acné, etc.), 2) les troubles généraux chez la femme adulte (migraines, vertiges, cellulite, constipations, varices, troubles de circulation du sang, etc.), 3) les troubles du système uro-génital (les troubles des règles (douleurs, gonflements hémorragies, retard, avance, peu abondantes...), vaginisme, endométriose, syndrome post-ménopausique, cystite, etc.), 4) les troubles pendant la grossesse et à l'accouchement (stress, agitation, fatigue, essoufflement, nausées, vergetures, dépression post-partum, etc.), mais aussi les techniques pour rayonner (beauté du visage (anti-rides et relâchement), souplesse du corps, etc.)