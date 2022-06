Réussir son entrée en prépas ECG. (Avec ou sans la spé SES)

Un ouvrage de synthèse fondé sur les thèmes majeurs de la spécialité SES de première et de terminale destiné aux étudiants entrant en 1e année de classes préparatoires ECG (sans avoir suivi la spécialité SES), mais également étudiants de CPGE désirant un ouvrage d'accompagnement au cours de leurs deux années d'étude. Cet ouvrage propose une synthèse des thèmes étudiés en spécialité sciences économiques et sociales en première et terminale en lien avec le programme d'Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain des classes préparatoires ECG. Il aborde des thèmes variés tels que la croissance, la monnaie, la mondialisation, le travail et l'emploi, la mobilité sociale... Ce manuel clair et pédagogique propose à la fin de chaque chapitre une synthèse graphique et un questionnaire pour évaluer l'acquisition des connaissances. Il est conçu pour les étudiants entrant en 1e année de classes préparatoires ECG (sans avoir suivi la spécialité SES), mais également pour les étudiants de CPGE désirant un ouvrage d'accompagnement au cours de leurs deux années d'étude.