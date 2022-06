Osez la couleur en déco

Le concept : relooker sa maison à l'aide d'idées simples et peu coûteuses en apportant des touches de couleur ! Cet ouvrage nous invite à expérimenter, en commençant par des touches de couleur simples dans un espace neutre, comme des coussins, des tapis, des plantes... ; puis tenter de peindre un seul mur pour donner de la personnalité à une pièce sans trop d'investissement. Jusqu'à, pourquoi pas, un look multicolore avec des carreaux, des rayures ou des motifs floraux... une déco plus audacieuse mais tellement réjouissante lorsqu'on prend goût aux couleurs !