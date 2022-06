Le bois écarlate

Un bois inquiétant, des disparitions d'enfants, un romancier en manque d'inspiration perdu, isolé dans une forêt qui n'a rien de naturel... La ville de Treffendel est entourée par un bois qui se teint entièrement de rouge lors de l'automne. Nombre de mystères et de légendes urbaines gravitent autour de lui, mais ses secrets restent cependant bien gardés. Charlie Holzl, un auteur baroudeur qui s'inspire d'histoires sordides pour écrire ses romans, revient à Treffendel où, quelques mois plus tôt, s'est passé un événement macabre : la mort violente de deux enfants. Sous prétexte d'écrire un nouveau livre, Charlie se lance dans une enquête qui le conduira au coeur des mystères du bois, sur les traces d'un animal merveilleux doté de parole. Sous la plume gothique de Maude Elyther, le surnaturel côtoie les questionnements éthiques et l'écologie, le tout saupoudré de mystère et d'un soupçon de thriller.