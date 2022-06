L'art documentaire et politique contemporain

Cet ouvrage collectif questionne l'évolution du documentaire de création à consonance politique en ce début de XXIe siècle à travers l'analyse d'un grand nombre d'oeuvres proposant de nouvelles formes d'engagement. Avec l'avènement du numérique au XXIe siècle, l'art documentaire a, comme tant d'autres domaines, subit de très profondes transformations et se décline désormais dans différents lieux et sous divers formats, allant de la salle de cinéma aux plateformes du web en passant par les musées ou les galeries. Le présent ouvrage porte un regard sur cette évolution récente du documentaire de création à consonance politique. L'analyse d'un grand nombre d'oeuvres, diverses tant dans leurs modes de production que dans leurs propositions esthétiques, y révèle un profond renouvellement des pratiques et des formes artistiques qui ont en commun des modalités inédites d'engagement. Douze textes et trois rencontres avec des cinéastes (Maria Kourkouta, Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, Mila Turajlic), organisés en trois parties - respectivement axées sur la parole politique, le déracinement et l'exil, les processus d'appropriation d'images et de sons produits par d'autres - démontrent la grande vitalité de l'art documentaire qui, à défaut de changer le monde, l'inscrit et le réfléchit. Antony Fiant et Isabelle Le Corff sont professeurs en études cinématographiques, respectivement à l'Université Rennes 2 et à l'Université de Bretagne occidentale à Brest.