Rien qu'une vie

"J'ai voulu raconter comme, fille de réfugiés d'Europe centrale née au tout début de la guerre dans un milieu à la fois croyant et de gauche, je suis devenue sujet autonome, pensant et agissant, sans jamais rompre avec la tradition qui m'avait été inculquée. Cette démarche, qui suit les grandes scansions de cette histoire à la fois personnelle et intellectuelle, débute avec mon engagement féministe, au tout début des années 1970 - j'en viendrai pus tard, à propos de l'islam, à remettre en cause le féminisme dominant. Ce n'est qu'après que j'aborde mon histoire de survivante du génocide des juifs et d"exilée permanente" qui a aiguisé à l'extrême ma conscience critique. La rencontre avec la Palestine a été pour moi centrale et m'a ouverte au monde arabe, et plus généralement au Sud global. Mais toute l'énergie que j'ai pu déployer dans l'espoir d'une "solution juste et durable" ont été vains, et c'est sur cette perte d'illusion que s'achève mon livre.