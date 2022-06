Shaman Tome 3 : L'appel

L'Appel est le récit d'un jeune Français parti s'initier au chamanisme en Mongolie. L'accomplissement d'une quête spirituelle et amoureuse au centre d'une passation de savoirs entre plusieurs dimensions... pour que la magie soit déployée et ses pouvoirs maîtrisés. "Plusieurs mois sont passés depuis que j'ai appris qui tu étais vraiment. Tu es assoupie près de moi. Hilga. Ma jeune compagne de cette vie, qui nous a donné Seta. Toi qui es aussi mon alliée dans l'au-delà, et me transmets les trésors de ton âme au coeur de la nuit. Ta peau contre moi. Ta chair pleine de chaleur et tes cheveux défaits. Ta douceur et ton souffle. Ta fougue et ton abandon. La mère de notre fille, et, en mon esprit, la voix de l'au-delà. L'aimée en cette vie-ci, et la vénérable en d'autres lieux. Unique et double à la fois. Mais toi, tu ne le sais pas... " Troisième volet de la trilogie Shaman, L'Appel est le récit d'un jeune Français parti s'initier au chamanisme en Mongolie. L'accomplissement d'une quête spirituelle et amoureuse au centre d'une passation de savoirs entre plusieurs dimensions... pour que la magie soit déployée et ses pouvoirs maîtrisés.