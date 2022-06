Maîtriser l’information stratégique. Méthodes et techniques d'analyse

Les méthodes, techniques et outils indispensables à la maîtrise de notre environnement informationnel. De l'explosion des médias au développement du marketing, de la publicité à la communication d'influence, l'information est l'objet d'une manipulation permanente. Mondialisée, elle est multiple, pléthorique, changeante et continue. Elle envahit notre quotidien sans qu'il soit possible d'en maîtriser les flux et sans que nous soyons préparés à affronter sa complexité. Dès lors, comment se situer dans un référentiel où le temps disparaît, où les événements s'enchaînent, où la hiérarchie des valeurs s'aplanit ? Comment prendre du recul ? Comment gérer l'absence de mémoire de l'information médiatique ? Comment ne pas tomber dans l'addiction informationnelle ? Bref, comment maîtriser l'information, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le cadre d'une activité professionnelle ou stratégique ? A travers le concept d'intelligence informationnelle, ce manuel d'analyse et d'exploitation de l'information montre comment utiliser efficacement l'information disponible pour réaliser un projet et comment organiser la collecte et le traitement de cette information pour en faire un support de décision. Cette nouvelle édition, complètement refondue, propose en outre un nouveau chapitre sur l'intelligence artificielle et Big Data et un autre sur les Fake news et le complotisme.