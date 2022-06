Les mystères de la pop culture nippone

Partez à la découverte des incontournables de la culture pop japonaise ! Faites le tour de la culture pop japonaise et partez à la découverte de ses codes, ses extravagances et surtout ses incontournables ! Devenez incollable sur la culture Kawaii, les cosplay, les mangas mais aussi sur les mangas, les jeux vidéo et la mode japonaise. Gastronomie, fêtes populaires et quartiers célèbres n'auront plus de secrets pour vous. Grâce à cet ouvrage ludique, truffé de quiz et d'anecdotes, les amateurs de culture japonaise seront servis !