Education scientifique à grands pas pour la maternelle

Un ouvrage clé en main, richement illustré, testé dans tous les niveaux de l'école maternelle et accompagné de nombreuses vidéos, pour mettre en oeuvre des séances d'éducation scientifique et technologique de la petite section à la grande section de maternelle. Cet ouvrage propose une initiation à une démarche de questionnement et de recherche dès la petite section. Chaque projet se présente sous forme d'un court descriptif, accompagné de précisions sur le matériel et le déroulement, en fonction du niveau. Ces projets (explorons notre quartier - construisons des engins roulants - faisons pousser des champignons - fabriquons des savons - enquêtons sur les dents - élevons des chenilles - fabriquons des glaces) comportent 4 à 6 phases décomposées en plusieurs moments. Ils sont construits à partir : d'une situation de découverte où une question se pose, de plusieurs situations d'apprentissage progressives pendant lesquelles des traces écrites individuelles et collectives sont élaborées (affichage, livrets des élèves...) de jeux de langage permettant aux élèves d'acquérir du vocabulaire et d'exprimer leurs points de vue, d'une situation finale de réinvestissement sous forme d'un projet à mettre en oeuvre ensemble, qui permet de valider les compétences acquises par les élèves.