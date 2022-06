L'agendade Denyzee. Edition 2022-2023

Le nouvel agenda plein de bonnes vibes de la YouTubeuse Denyzee ! Après une année " sans limites ", Denyzee continue sur sa lancée et vous propose de faire souffler un vent de folie sur 2022 et 2023 ! "Qui a dit qu'il était impossible de vivre heureux, impossible de réussir nos projets, impossible de vivre la vie qui nous correspond ? Pas moi en tout cas. Alors, monte dans mon univers où tout est possible. C'est parti pour vivre une année de folie ! " Un agenda à son image, coloré et plein de vitalité, qui vous accompagnera au quotidien, avec des défis pour te booster et rire avec tes potes, des citations, des musiques pour accompagner ton quotidien et des conseils !