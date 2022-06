"Ce livre est à vous, remplissez-le de votre magie ! " Le Livre des Ombres est probablement l'outil le plus intime de la sorcière puisqu'il contient toutes ses connaissances et expériences au fil des ans. Parfois, il s'avère compliqué de débuter son grimoire... Ainsi, Deborah Blake, désormais célèbre sorcière, nous livre ici un Livre des Ombres déjà bien rempli mais que le lecteur pourra compléter au fil de son parcours et de sa pratique grâce à de nombreux espaces vierges. Le Livre des Ombres de la sorcière éclectique est un ouvrage qu'on explore et qu'on remplit de nos apprentissages et observations. Il est le compagnon idéal de celles et ceux qui ne savent pas par où commencer ou encore de ceux ayant déjà leur propre Livre mais souhaitant un recueil de connaissances. Herbes, pierres, bougies, recettes magiques, divination, invocations, dieux et déesses, sortilèges, rituels, cuisine et correspondances sont réunis dans cet outil indispensable de la sorcière éclectique ! Deborah Blake est une grande prêtresse wiccane. Elle dirige son propre coven, le cercle Blue Moon. Elle gère aussi The Artisans' Guild, un magasin coopératif, et travaille comme écrivain, taromancienne et thérapeute énergétique. Elle est l'auteure du tarot Histoires de Sorcières et de l'oracle du même nom parus aux Editions Arcana Sacra ainsi que des ouvrages Etre sorcière et Une année de Magie publiés aux Editions Danaé.