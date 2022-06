Astromagie. Libérez le potentiel de votre thème natal pour vous reconnecter à votre mission de vie

Révélez la magie de votre thème astral grâce à ce guide pratique d'astrologie ! Dans ce manuel illustré, vous découvrirez la symbolique des douze signes du zodiaque, leur signification ainsi que l'énergie qui leur correspond. En comprenant les messages de chacune des neuf planètes de notre système solaire, à l'aide d'un alphabet constitué de symboles, vous pourrez réaliser votre thème astral à l'aide des planches proposées, établir votre ciel de naissance, avec des cartes à compléter et recevoir la guidance des astres. Tout en vous initiant à l'astrologie, vous pourrez utiliser ce manuel comme un journal de bord pour noter vos ressentis et vos objectifs, grâce aux exercices de développement personnel présentés à chaque chapitre. Au fil des pages, vous recevrez les clés pour résoudre vos problèmes quotidiens grâce à la pratique d'une astrologie ludique, interactive et créative !