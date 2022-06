The Frog Prince. Level 1

Ce conte de fées classique, dans lequel une princesse embrasse un crapaud pour la première fois, est revisité ici dans un style fluide et naturel adapté à l'apprentissage de l'anglais. Ce conte de fées classique, dans lequel une princesse embrasse un crapaud pour la première fois, est revisité ici dans un style fluide et naturel adapté à l'apprentissage de l'anglais. La princesse Miranda se sent seule et s'ennuie. Sa mère, trop occupée pour jouer avec elle, lui offre une balle d'or très précieuse, que Miranda laisse tomber dans le bassin du palais. Heureusement, un crapaud serviable la repêche et la lui rend... mais exige en retour de manger dans l'assiette de Miranda et de dormir dans son lit. Miranda tiendra-t-elle ses engagements ? Le conte est suivi d'activités amusantes et accompagné d'enregistrements en ligne en anglais britannique et anglais américain. Niveau CECR : A1. 500 entrées, 1116 mots