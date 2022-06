Les dernières heures

A l'aube de la Libération, Paris vit ses heures les plus sombres. Mais la jeune Elise n'hésite pas à braver les dangers et à partager le peu qu'elle possède avec un orphelinat juif. Affamée de justice, elle va encore plus loin, exfiltrant les enfants avant qu'ils ne soient envoyés au camp de Drancy. Un jour, elle fait la rencontre de Sebastian, un jeune soldat allemand. Chaque jour, pour le Reich, il traduit les lettres de dénonciation. Mais sa rencontre avec Elise va le confronter à l'horreur de ses actes et à un terrible dilemme : trahir son pays ou renoncer à l'amour de la belle Française. Dix-neuf ans plus tard, une jeune femme, Jospéhine, découvre dans une vieille valise, une lettre qui remonte à la guerre. Un mot d'amour destiné à sa mère mais écrit par un autre homme que son père. Peu à peu, elle remonte le fil d'une histoire d'amour interdite. L'histoire d'une trahison et d'une vérité indicible qui va changer sa vie à tout jamais.