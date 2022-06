Bourse: seuls les meilleurs gagnent. Les 10 règles d'or pour des rendements à long terme avec un risque minime

Et s'il y avait un endroit particulièrement sûr où faire fructifier votre argent ? Pour le trouver, suivez la piste de Peter Seilern et découvrez tout ce que vous devez savoir sur l'art de l'investissement Quality Growth : trouver les entreprises qui peuvent générer de manière fiable une croissance stable et forte à long terme. Distillant tout ce qu'il a appris au cours de sa vie sur les marchés financiers, Seilern explique comment trouver parmi des dizaines de milliers d'actions cotées celles qui permettent de développer un portefeuille en croissance et de qualité : celles qui peuvent être plus sûres que les dépôts bancaires ou les obligations d'Etat. Tout ce qu'exige un investissement Quality Growth, c'est de la patience, une réflexion indépendante et les règles d'or spéciales - révélées ici en détail - pour trouver les meilleures entreprises au monde. Investir est à la fois une science et un art. L'approche Quality Growth, décrite dans ce livre, est la stratégie la plus fiable et la plus efficace jamais conçue par l'être humain pour obtenir des rendements supérieurs à la moyenne en ayant le moins de risque possible de subir une perte en capital définitive.