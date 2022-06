Petit Futé Poitou Charentes. Deux-Sèvres-Vienne, Edition 2022-2023

Bienvenue en Poitou, destination aussi bigarrée que captivante. Son histoire fastueuse et passionnante a laissé autour de Niort et de Poitiers, au-dessus desquelles plane toujours le souvenir de Mélusine la bâtisseuse, fabuleuses églises et abbayes romanes, impressionnantes forteresses et cités médiévales. Traversé par les chemins de Compostelle et la Vélo Francette, il saura convaincre les petits et grands sportifs. Aux portes de la Vendée, sur la route des plages atlantiques, un marais poitevin sauvage et bucolique ensorcellera les amoureux de nature. Sans oublier le célèbre parc du Futuroscope... Rando, vélo, patrimoine, aventures à gogo : le Petit Futé vous guide à travers la Vienne et les Deux-Sèvres !