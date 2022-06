Le jour où le soleil ne s'est plus levé

Et s'il y avait une partie de l'histoire dont vous ignoriez tout ? Lorsque Finn, le nouveau du lycée, débarque avec sa noirceur et son charisme incendiaire, Nate sent ses dernières barrières s'effondrer. Sans pouvoir se l'expliquer, il sait que Finn va faire basculer son destin. Reste à savoir si, à son contact, Nate finira par se brûler les ailes ou trouver enfin sa voie... La suite tant attendue de La nuit où les étoiles se sont éteintes !