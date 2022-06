A la découverte des minéraux et pierres précieuses. Minéraux et gemmes, sachez les reconnaître

Pourquoi l'or est-il si rare ? D'où vient la couleur des grenats ? Qu'est-ce qu'un biominéral ? Le monde des minéraux raconte une histoire passionnante, celle de la Terre, ainsi que des civilisations qui ont façonné des gemmes. Des propriétés de la turquoise à la symbolique des jades, ce guide riche de plus de six cents photos vous révèle pourquoi les minéraux sont si utiles et les pierres précieuses si convoitées. Il vous donne les clés pour identifier les espèce et débuter une collection. Dans cette nouvelle édition enrichie, découvrez de nouvelles merveilles minérales comme la Brazilianite, l'Euclase, les Impactites, la Lazulite, les Méteorites, la Pétalite (et pollucite), la Phénacite et les Septaria. Plongez dans ce livre, laissez-vous guide par François Farges à la rencontre des secrets les mieux gardés de la Nature...