L'officiel du jeu Scrabble. La liste officielle des mots autorisés, Edition 2022

L'édition en vigueur (8e) du célébrissime dictionnaire : depuis plus de 30 ans, la référence officielle qui répertorie tous les mots admis au Scrabble® francophone. Plus de 67 000 mots, avec leur catégorie grammaticale, leur prononciation lorsqu'elle pose problème, les féminins et les pluriels et, pour les verbes, un renvoi à un tableau de conjugaison. Le + malin pour l'été : Fourni avec 1 carnet score adapté aux règles du jeu. Fini les feuilles volantes ! Vos scores seront désormais consignés dans ce petit carnet !