Islas. Ce qu'on mange dans les îles espagnoles

Islas célèbre la cuisine des îles méditerranéennes espagnoles de Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera. Découvrez une centaine de recettes simples, authentiques et traditionnelles, accompagnées de superbes photos des côtes et paysages de ces îles. Chaque chapitre célèbre un paysage différent : pensez aux montagnes, à la côte et aux humbles villages. Ce spectre de saveurs et d'âme est révélateur de la nourriture (et du style de vie incroyable) des îles espagnoles.