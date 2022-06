Chimères N° 100 : Territoires, autonomies et dépendance

Au point de départ de ce numéro de Chimères, un constat partagé : nos amis, Deleuze et Guattari, Derrida ou encore Foucault, sont attaqués par des réactionnaires fascisants, pendant que d'autres de nos amis " moins connus " sont attaqués à l'intérieur même de " leurs " institutions par leurs épigones. Dès lors, comment intervenir ? Intervenir, c'est ce que fait le·la clinicien·ne, le·la militant·e, mais peut-être aussi tout un·e chacun·e ou même tout collectif, pour s'émanciper de ce qui lui pèse, l'empêche ou l'oppresse. Ce numéro s'était donc initialement donné pour tâche d'accueillir des textes qui se saisissent de l'intervention dans la pluralité de ses significations et de ses pratiques, cherchant à ouvrir des perspectives du point de vue de la micropolitique, de la production de subjectivité, de la clinique de l'inconscient, de l'analyse institutionnelle, de l'écosophie, donnant à entendre la confrontation permanente, dans le champ social, entre forces instituantes et ordre institué. Mais l'attaque de l'Ukraine par la Russie a donné à cette notion d'intervention d'autres dimensions. Cenuméro se partage donc entre des réactions à chaud sur l'actualité et une interrogation multiforme sur les possibilités de pratiques relativement autonomes dans différents champs d'accueil et d'hospitalité. Les voix y sont hétérogènes, les objets de réflexion dispersés. Les deux perspectives, actuelle et institutionnelle, ont pour point commun de nous inciter à penser la résistance aux violences politiques et guerrières, la possibilité d'instituer de nouvelles solidarités transnationales, planétaires, y compris dans les domaines les plus anodins, le rôle de l'humour (dans les séries télévisées par exemple) dans la levée du désir de démocratie.