Pour un monde plus humain N° 7 : Réanimons le système de santé !

Parcours de patients douloureux ou trop complexes, non-accès au soin, démissions des professionnels de santé, lourdeurs administratives, manque de coordination... La crise du système de santé a beau être connue et reconnue, les réponses sont encore trop faibles pour satisfaire soignants et "soignés". Inspiré par un séminaire de recherche mené ces derniers mois, le think-tank UP for Humanness illustre avec ce dossier quelques-uns des grands enjeux à traiter dès aujourd'hui pour une "réanimation" du système et livre - avec patients, soignants et chercheurs - des propositions pratiques pour agir au plus tôt.