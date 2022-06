Plancher chauffant-rafraîchissant et réversible basse température. Conception, mise en oeuvre et entretien

Un plancher chauffant-rafraîchissant et réversible basse température (PCRBT) correctement dimensionné et réalisé avec des matériaux sélectionnés et mis en oeuvre selon les règles de l'art aura de nombreux atouts : gain de réactivité et température ambiante homogène, par exemple. Le Guide Pratique "Plancher chauffant-rafraîchissant et réversible basse température" détaille la conception, la mise en oeuvre et l'entretien de ces équipements, que ce soit pour le chauffage ou le rafraîchissement. Ce guide rappelle et détaille les points clés à respecter pour une installation réussie : - les principes de fonctionnement ; - les éléments de conception et de dimensionnement ; - les caractéristiques des matériaux et matériels ; - les points clés à respecter lors de la mise en oeuvre des différents composants d'un PCRBT ; - l'attention à apporter lors de la mise en service du PCRBT. Cette nouvelle édition du guide s'appuie sur les derniers textes en vigueur et en particulier sur le nouveau NF DTU 65. 14 révisé intégrant les exigences du CPT n° 3164 sur les planchers réversibles et la norme NF EN 1264. Une attention particulière est portée aux réglementations thermiques, RT 2012 et RE2020 car le PCRBT est directement concerné par ces réglementations. Cette nouvelle édition s'intéresse à toutes les composantes de l'installation : isolation, tubes, raccords, collecteurs, couche de diffusion, armatures, revêtements de sol, liquide caloporteur.