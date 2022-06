Pardonnez-vous ! Parents pardonnez-vous et vivez heureux

L'auteur est coach professionnel et accompagne les famille dans une optique d'éducation bienveillante. Son expérience lui a fait considérer un pli courant qu'ont les parents, et qui consiste à vouloir atteindre une perfection dans l'éducation de leur enfant. Cette perfection, par principe inaccessible, et donc cause d'échecs, est source d'anxiétés et de culpabilités. Le consentement à l'imperfection de toute éducation, l'acceptation de la limite, de ses propres limites, est le meilleur vecteur d'épanouissement de tous, parents et enfants. En chapitres courts, très ancrés dans l'expérience, avec des pointes d'humour, l'auteure conduit ses lecteurs vers une prise en compte apaisée des impuissances inhérentes à la nature humaine, et vers des relations souples plus simples et plus fécondes. L'auteur met ainsi, par ce manuel profond mais simple de lecture, son expertise d'éducation bienveillante à la portée de tous.