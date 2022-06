Entre les lignes du Death Note. Ecrire un nouveau monde

Le manga Death Note a incontestablement marqué toute une génération, aussi bien au Japon qu'en Occident. Dessinée par Takeshi Obata et scénarisée par Tsugumi Ohba, cette oeuvre complexe est un shonen sans en être un. Plutôt que de suivre à la lettre les codes du genre, elle préfère les tordre afin de raconter une histoire sombre et mature. S'il s'agit avant tout d'un thriller efficace, le récit déploie aussi des thématiques propres la société japonaise, telles que la jeunesse désabusée, le suicide, ou encore l'influence des sectes. Dans cet essai, le docteur en littérature Clément Pelissier explore le duel psychologique entre Kira et L sous toutes les coutures. Il étudie notamment l'idéologie des personnages, les symboles religieux venant nourrir l'histoire, les thèmes sociaux et philosophiques, et bien entendu la composante policière. Le processus créatif des deux artistes, Obata et Ohba, est également présent .