Voyagez au Japon. Sur les terres du manga

Terre natale du manga, le Japon entretient avec le neuvième art un rapport aussi intense que prolifique. Une relation aussi singulière que celle unissant les lecteurs français avec ce pays. Ainsi, nombreux sont celles et ceux qui rêvent de découvrir la réalité d'un pays qui les a tant fait fantasmer. Invitation au voyage sur les traces des franchises les plus mythiques ou cultes de la production nippone, cet ouvrage illustré propose à chacun de construire son périple idéal au Japon, de passer des mangas papier et animés au réel. Histoire, culture, société et même quelques éléments de langue, ce guide très complet, écrit par un spécialiste du voyage au Japon, offre aux aspirants voyageurs une manière différente d'envisager une excursion dans l'Archipel, à la manière d'un vortex entre les mondes imaginaires du manga et les terres qui les ont vus naître.