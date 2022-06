En mode voilà quoi

Le journal hilarant d'une lycéenne de banlieue en fusion hormonale ! Louise, 17 ans, est passionnée de cinéma et passe son temps à se faire des films pour fuir son quotidien. Il ne lui manquerait pas grand-chose pour pimenter sa vie : un copain pour vivre sa première fois par exemple, comme l'a fait Jessica, aka crétacé tertiaire (à cause de ses strates de fond de teint). C'est là qu'elle a l'idée du siècle : organiser une véritable chasse au trésor pour déclarer sa flamme à Mehdi, le nouveau BG de sa classe. Sauf que les choses tournent mal et que ce n'est pas lui qui vient au rendez-vous... Entre ses plans drague intersidéraux, l'embrouille avec sa meilleure amie et ses parents hors d'âge, Louise va devoir faire preuve d'imagination pour se sortir de ce scénario catastrophe... Un concentré d'humour aux accents féministes.