My russian bodyguard

Hailey a la vie de tout le monde. Un travail. Un petit ami formidable et un appartement à New York. Un jour, elle reçoit un mail qui lui propose de partir vivre à Moscou. Alors, perdue dans sa vie répétitive et ennuyante, elle décide d'accepter malgré les obstacles. Elle découvrira la Russie et la vie à Moscou, mais également Dimitri, le garde du corps diablement sexy, mais terriblement froid de Petra. Elle comprendra ce qu'est le réel amour. Pas uniquement celui qui unit deux personnes. Mais l'amour de soi, de la vie. Partez à l'aventure accompagnés de la courageuse Hailey qui, à trente ans, décide de tout quitter et fera de sombres découvertes sur son chemin. Erotisme, joie, tristesse, jalousie, remise en question. Une alchimie parfaite qui vous fera réfléchir, vous aussi... ! Bon voyage en russe.