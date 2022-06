Quatre essais d'anthropologie des religions

Cet ouvrage entend contribuer à une vision systémique de l'anthropologie des religions, ralliant le fait religieux à ce qui constitue l'holistique de l'humain, dans ses aspects autant individuels que sociétaux. Le religieux des églises évangéliques, la manipulation de serpents venimeux à des fins rituelles et le rite du peyote sont ici abordés en tant que phénomènes s'inscrivant dans des dynamiques complexes qui interpellent notamment l'intégration des personnes immigrantes et la tolérance de pratiques religieuses marginales, voire la reconnaissance sociale de ces pratiques. Ce livre aborde également les défis méthodologiques rencontrés par les anthropologues lorsqu'ils mènent des ethnographies auprès de groupes religieux. Il propose des pistes de réflexions épistémologiques de ce qu'est la recherche dans le domaine de l'anthropologie des religions, recherche conçue comme une création s'inscrivant à l'interface de communautés religieuses et scientifiques et s'ouvrant au "plus grand" que l'humain.