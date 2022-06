Love & Gelato

Lina, 17 ans, dont la mère vient de mourir, part en Italie pour faire la connaissance de son père. Mais pourquoi ne lui a-t-elle jamais parlé de lui ? A peine arrivée, Lina n'a qu'une envie : rentrer le plus vite possible aux Etats-Unis. Puis elle rencontre Ren, un garçon de son âge, qui lui sert de guide, et elle se laisse peu à peu séduire par ce pays. Lina entreprend alors de lire le journal que sa mère tenait à l'époque où elle vivait à Florence et s'aperçoit que sa vie renfermait bien des secrets. En suivant ses traces, elle découvre une vérité bouleversante...