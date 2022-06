Petit Futé Midi toulousain. Pyrénées - Gascogne, Edition 2022-2023

Déployé autour de la vibrante Toulouse, découvrez un territoire occitan riche de ses contrastes. Six départements, six identités culturelles prononcées qui se complètent. A l'ouest de la vallée de la Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées qui frémissent déjà sous l'influence de la côte Atlantique. A l'est, le Tarn et ses cités médiévales, dont Albi, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Au nord, le Tarn-et-Garonne dont l'alternance entre collines, causses, gorges et coteaux ensoleillés émerveille. Au sud enfin, les vastes panoramas de la joyeuse Haute-Garonne, avec sa métropole Toulouse, laissent progressivement place à l'Ariège, un territoire riche de son passé. Le Midi toulousain promet de beaux moments !