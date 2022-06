Le défi des soft skills. Comment les développer au XXIe siècle ?

Suite opérationnelle de l'ouvrage Les compétences du 21e siècle, ce livre propose un ensemble de méthodes concrètes et détaillées pour développer les soft skills à un niveau individuel (pour soi), à un niveau managérial (pour son équipe) et à un niveau organisationnel (pour son entreprise). Certaines méthodes sont prouvées, d'autres, plus empiriques ou populaires : l'ouvrage propose un tri en fonction de leur efficacité relative. Les grandes parties rappellent le contexte, ce que sont ces compétences du 21e siècle et leur utilité, en détaillant notamment un modèle inédit provenant de la recherche sur dix grandes soft skills, appliquées au contexte professionnel. Des témoignages de coachs, de chercheurs et de praticiens dédiés au développement des soft skills, ainsi que des exemples et des études de cas d'entreprises montrent comment l'environnement de travail joue un rôle clé dans le développement de ces compétences.