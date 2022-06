Droit 1re STMG Objectif Bac. Guide pédagogique, Edition 2022

Disponible dès fin juin et offert en cas de prescription ! Le livre du professeur enrichi, imprimé et en couleur Objectif Bac droit 1re STMG a été entièrement travaillé pour les enseignants afin de les accompagner. Fruit d'un travail collaboratif entre Hachette Technique et des professeurs de terrain, les enseignants de droit pourront trouver dans ce livre du professeur : - Des évaluations corrigées avec barème - Des focus sur les alternatives didactiques et pédagogiques - Des conseils pour la mise en oeuvre d'approches ludiques Les différentes parties du livre du professeur : - La première partie du livre, Enseigner le droit "clé en main" en 1re STMG, est dédié aux corrigés enrichis, aux cours rédigés avec les exemples et aux évaluations avec corrigés et barèmes. - La deuxième partie fait office de boîte à outils où les enseignants peuvent trouver des aides à l'utilisation du large panel d'outils proposés dans la collection : la banque de ressources Actubox, l'utilisation du dossier "Bienvenue en STMG" , la websérie Charlie & Gus et les quiz interactifs Kyushi. - La troisième partie sera consacrée à la préparation à la terminale : l'approche du droit dans le cycle terminal, la transversalité avec les autres matières de STMG ainsi qu'une initiation à l'épreuve de droit-économie au Baccalauréat. - La dernière partie fait office de bonus. Les approches didactiques et pédagogiques possibles en STMG en lien avec le droit ainsi qu'une progression "clé-en-main" sur l'année seront proposées.