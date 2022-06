Matemale, village paysan

Ferhat Bouda est né en 1976 en Kabylie (Algérie). Photographe documentaire reconnu, régulièrement publié dans la presse internationale, il est distribué par l'agence VU'. Depuis les années 2000, il enregistre la vie quotidienne, chez les Touaregs du Sahara, chez les habitants de la casbah d'Alger ou avec les voyageurs du train de l'Outback en Australie... "Ferhat Bouda s'inscrit clairement dans une tradition de la photographie documentaire, de la narration, de l'essai et de l'engagement. Témoigner, donner à voir, de préférence en noir et blanc, pactiser avec le temps pour aller au-delà des apparences, se faire accepter pour à la fois respec¬ter ceux qu'il représente et livrer des clés qui dépassent l'anecdote, telles sont les bases de ses enquêtes au long cours". Christian Caujolle, directeur artistique et fondateur de l'agence VU'. A la demande de l'association Les pieds sur terre de Matemale, dans le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, il a effectué un long reportage étalé sur les quatre saisons de l'année 2021. Il a arpenté le territoire de cette commune agricole vouée à l'élevage, rencontré ses habitants, saisi dans son objectif la vie du village. Une exposition et cet ouvrage de photographies témoignent de son travail.