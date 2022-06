Le livre de santé de sainte Hildegarde de Bingen. Ses meilleures remèdes

Hildegarde de Bingen, célèbre moniale bénédictine du Moyen Age, est une guérisseuse visionnaire qui a rédigé de nombreux ouvrages sur les bienfaits des plantes, des minéraux ou de la musique. Les remèdes de cette pionnière de la naturopathie sont toujours d'actualité – la plupart étant confirmés par la science. Selon Hildegarde, la santé est un processus dynamique qui implique de nouvelles habitudes, le renoncement à nos comportements pathogènes, le respect des rythmes de la vie et une relation consciente avec la nature. Cet ouvrage présente les meilleures recettes d'Hildegarde, composées d'aliments et de plantes, pour prévenir les maladies, guérir de façon naturelle et conserver la santé. Pour chaque situation – stress, digestion, renforcement du système immunitaire, perte de poids... –, vous trouverez des conseils précieux. Un programme de jeûne thérapeutique est également inclus, pour vous permettre de purifier votre corps et votre esprit. En adoptant cette alimentation saine et savoureuse au quotidien, vous gagnerez en énergie et en bien-être tout en allégeant votre esprit.