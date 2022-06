Don't Call Me Jennyfer. Agenda, Edition 2022-2023

Une année #nopressure avec ton agenda Don't call me Jennyfer ! Retrouve l'univers de ta marque préférée dans cet agenda fun, moderne et connecté, qui contient un max de surprises : des phrases positives, des infos feel good, écolos et branchées ainsi que ton horoscope tous les mois. Objectif #nopressure pour prendre confiance en toi et passer une année au top ! En bonus : des stickers stylés pour customiser tes affaires !