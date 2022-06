Français Cahier d'entraînement cycle 3 Cleo+. Remédiation CM, Ulis, Segpa

Découvrez C. L. E. O. +, un cahier d'activités de remédiation pour les élèves de CM1 ou CM2 ayant besoin de revoir certaines compétences de cycle 2, pour les élèves de 6e et 5e Segpa et les élèves d'ULIS école ou collège. C. L. E. O. + s'utilise indépendamment des autres fichiers et manuels de la méthode C. L. E. O. C. L. E. O. +, c'est quoi ? un cahier de 96 pages pour l'élève, comportant de très nombreuses activités d'entrainement ; un outil dédié au renforcement des compétences de base en français ; un moyen de travailler la lecture et l'étude de la langue (grammaire, orthographe, conjugaison) dans des contextes signifiants et motivants. C. L. E. O. +, c'est pour qui ? pour des élèves de CM1 ou CM2 qui ont besoin de revoir les compétences de cycle 2 ; pour les élèves de 6e et 5e Segpa ; pour les élèves d'ULIS école ou collège. Pourquoi utiliser C. L. E. O. + dans ma classe de CM1 ou de CM2 ? parce que c'est un outil clé en main d'activités de remédiation ; pour bénéficier d'un outil extrêmement souple, qui s'adapte à tous les contextes ; pour un travail individualisé en CM1 ou CM2, pour une classe entière (Segpa, ULIS) ou toute pratique alternative. pour offrir un support coloré et motivant, aux illustrations et textes adaptés à des élèves de 9-14 ans ; pour faire profiter ces élèves de l'organisation spécifique de la collection C. L. E. O. : une seule et même consigne pour une série d'activités que l'on peut programmer sur le moyen ou le long terme ; pour l'organisation d'activités en autonomie, en atelier ou pendant que le groupe classe travaille sur un autre support ; pour permettre à chaque élève d'acquérir à son rythme, et en confiance, les compétences de base du français.