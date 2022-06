Pas à pas vers la lecture GS Lecture Piano. Manuel de l'élève, Edition 2022

Cette méthode accorde une place centrale à la conscience phonologique, à la reconnaissance des lettres et à la découverte du principe alphabétique. Un manuel pour les élèves de grande section. Une approche progressive pour développer des habiletés langagières et cognitives. Un outil visant à préparer l'entrée dans l'apprentissage du code et du geste graphique. Une progression s'appuyant sur les 3 composantes de la lettre : son nom, sa valeur sonore, son tracé. Encartés dans le manuel, un " piano " pour chanter le nom des lettres de l'alphabet et découvrir le principe alphabétique et une photo de classe à remplir au cours de l'année pour favoriser l'appropriation des lettres de l'alphabet avec les prénoms de la classe. Le dispositif complet : Un manuel de 96 pages, à spirales, format 21 x 29, 7 cm + un piano en carton, une photo de classe et des vignettes autocollantes. Un guide pédagogique + le matériel collectif : 12 posters, des panneaux référents et des cartes prénoms (parution été 2022). Rejoignez le groupe Facebook Piano GS - Pas à pas vers la lecture .