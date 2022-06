Réussir en orthographe CE2. Edition 2022

La programmation d'une année d'orthographe en 35 séances avec 1 dictée par jour pour 3 niveaux de différenciation. Cette méthode d'orthographe, testée en classe, propose 35 séances avec une organisation récurrente : découverte de la notion par une recherche active des élèves, leçon, activités d'entrainement et structuration, rituels de mémorisation orthographique, 1 dictée par jour avec 3 niveaux de différenciation. La méthode s'appuie sur des principes pédagogiques forts pour favoriser la réussite : sélection des mots à apprendre selon des bases statistiques de fréquence et de régularité, prise en compte des processus de mémorisation, articulation entre motivation et méthodologie, explicitation des stratégies d'apprentissage. Des révisions et des bilans sont proposés à la fin de chacune des 5 unités. Ressources numériques : tout le matériel à imprimer et/ou à projeter. Et vendu séparément, en complément : un cahier de l'élève Réussir en orthographe CE2 (96 pages + étiquettes à manipuler) avec toutes les activités de recherche, les exercices d'entrainement et d'application ainsi que toutes les dictées de fin de semaine du guide de l'enseignant .