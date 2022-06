Manuel pour guérir d'un traumatisme avec l'EMDR

Tout événement qui provoque un sentiment de stress, de peur, d'impuissance ou d'horreur, est susceptible de créer un trauma. Il peut s'agir d'un événement précis d'une vie d'adulte, mais aussi de certains événements pouvant s'être produits dans l'enfance sans forcément sembler de grande ampleur (une maltraitance psychique répétée par exemple), ou d'évènements qui auraient été enfouis. Un trauma, bloqué dans le système nerveux, peut être réactivé de façon incontrôlable dans des situations quotidiennes tout à fait banales. Les statistiques établissent qu'un trauma non reconnu comme trauma, et non traité, peut engendrer des symptômes chez un tiers des personnes pendant au moins trois ans après l'événement, parfois des dizaines d'années après. Découverte dans les années 80 par Francine Shapiro, psychologue américaine, puis popularisée en France par David Servan-Schreiber, l'EMDR utilise des séries de stimulations bilatérales alternées consistant en des mouvements oculaires (balayage horizontal ou vertical) ou des tapotements pour traiter les souvenirs traumatiques. L'OMS et l'Inserm recommandent cette approche thérapeutique pour le traitement du stress post-traumatique. Cet ouvrage conçu par une psychologue clinicienne spécialiste des traumatismes, passe en revue les différents types de traumatismes, leurs mécanismes et leurs conséquences sur la vie des personnes victimes, et présente les clés de l'accompagnement EMDR.