Petit Grimoire de Magie Naturelle

A la frontière des croyances populaires et de la pratique moderne... Nature et magie sont intimement liées depuis la nuit des temps. Les croyances populaires ont façonné les pratiques sorcières qui nous parviennent encore aujourd'hui. Découvrez les rituels et formules d'antan, tout en poursuivant votre initiation avec les pratiques modernes. Laissez-vous porter par cet univers onirique, incarné par notre mère Nature, et par vos propres ressentis face à la flore, à la faune mais aussi face aux astres. Véronique Barrau, spécialiste des croyances populaires et grande observatrice de la nature, s'associe ici à Arthémisia, passionnée d'incantations et de magie naturelle, pour vous offrir votre petit grimoire à compléter au fil de vos expérimentations ! Ecoutez la nature qui vous entoure, gardez une trace de vos ressentis et créez, vous aussi, vos rituels, sortilèges et incantations à l'aide des précieux conseils que ce guide renferme. Un petit grimoire idéal pour débuter ou cheminer sur la voie de la magie verte...