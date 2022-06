Découvrez toute la puissance de la magie verte ! Tout le monde peut être une Sorcière ! Enfin un livre de sorcellerie naturelle accessible à tous et qui propose un contenu sérieux sans se prendre au sérieux ! Avec Débuter en Magie verte, le guide pratique, explorez tout le potentiel de la nature et de son utilité en magie. Sans langue de bois, Paige Vanderbeck transmet ici un contenu ludique et pratique, proposant tout le nécessaire pour faire ses premiers pas en sorcellerie verte ! Théorie, concepts, herbes et plantes, fleurs, bois et arbres, cristaux et pierres, le tout au service de la guérison et du bien-être, voilà le menu de cet ouvrage moderne qui vous offrira de nombreuses recettes, rituels, sorts et astuces pour marcher dans les pas de la sorcière verte authentique ! Paige Vanderbeck a découvert la sorcellerie, au milieu des pages d'un livre, en pleine vague wiccane dans les années 90. Depuis elle s'est dédiée au mystique, à la magie et au surnaturel avec passion. Depuis 2015 elle anime le podcast The Fat Feminist Witch, prônant des valeurs telles que le féminisme, l'empowerment, l'inclusion et la sorcellerie. Elle vit actuellement à Windsor dans l' Ontario.