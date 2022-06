L'Avant-scène théâtre N° 1518 : Au scalpel

Deux frères. L'un est un brillant chirurgien à qui tout réussit en apparence. L'autre est un photographe qui semble assez content de lui. L'un était amoureux de la femme de son frère. L'autre a été l'amant de la femme de son frère. L'un était le premier de la classe. L'autre était le fils préféré. L'un et l'autre ne se sont jamais dit à quel point ils se détestent. Jusqu'à ce soir... Qui est Abel ? Qui est Caïn ? Et que s'est-il vraiment passé entre eux ? La création de Au scalpel a eu lieu au Festival d'Avignon 2022 dans une mise en scène de Thierry Harcourt avec Davy Sardou et Bruno Salomone.