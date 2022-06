Fantasmes de femmes. Mais pas que...

Un livre à la gloire exclusive des fantasmes d'une femme. Un éloge à l'ivresse des passions, des désirs et du frisson. Un récit d'une vie intérieure, riche et trépidante : celle de Miss Coco. Ce recueil thérapeutique aux vertus multiples, est destiné à toutes les femmes libérées, sans distinction ethnique ou sexuelle. Mesdames n'ayez pas peur de sourire, de soupirer, de rougir. Messieurs à vos risques et périls si vous tombez par mégarde sur cet ouvrage. Vous pouvez cependant toujours l'offrir. Sachez qu'il existe une vie secrète, infidèle, sensuelle et somme toute déloyale à vos charmes. Je vous remercie de ne pas tenir rigueur de mes légers débordements.