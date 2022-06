Second Oekumene Tome 2 : Orosco

L'empereur agonise, et l'Empire ne vaut guère mieux. Partout, des conflits naissent, nourris par des haines religieuses ou ethniques. Un système complet pourrait même faire sécession, mais seul l'amiral MacGregor semble prendre cette menace au sérieux. Sur Orosco, Einar et Anya font une découverte qui pourrait tout changer : une technologie susceptible d'améliorer radicalement le sort de l'humanité... ou de la conduire à sa perte. Et si le pire ennemi de tous, c'était la peur ?