Tout l'art de Mamoru Hosoda

Considéré comme le digne successeur de Hayao Miyazaki, MAMORU HOSODA est le nouveau maître du cinéma d'animation japonais. Cofondateur du Studio Chizu, l'un des plus importants du Japon, titulaire de nombreuses récompenses à travers le monde, ce scénariste, animateur et réalisateur d'exception se dévoile comme jamais dans ce livre officiel. Comprenant des interviews exclusives, des centaines d'images inédites (croquis préparatoires, storyboards, peintures d'arrière-plan, etc.), cet artbook raconte toute la création d'un univers réaliste et sensible. La Traversée du Temps (2006), Summer Wars (2009), Les Enfants Loups (2012), Le Garçon et la Bête (2015), Mirai, ma petite soeur (2008) et Belle (2020), et de nombreux autres oeuvres sont à découvrir grâce à ce véritable voyage dans l'esprit de l'homme qui animait la vie. Ecrit par le célèbre critique d'animation et historien Charles Solomon (La Belle et la Bête, l'histoire éternelle d'un chef-d'oeuvre, Les princesses Disney, histoires et destinées des plus grandes héroïnes, Dans les coulisses de Disney : La Reine des Neiges, tous disponibles chez Huginn&Muninn).