La ruine du foot français. Du crash Mediapro à la D3 européenne : à qui la faute ? Edition

En une décennie, la Ligue 1 a perdu la moitié de ses téléspectateurs et la fréquentation des stades de foot a baissé d'un tiers. De plus, les joueurs qui percent à l'étranger sont médiocres quand ils jouent dans des clubs français. Paradoxalement, l'équipe de France continue de briller, alors que le niveau et la valeur de Ligue 1 ne cessent de baisser. Qui plus est, les fans n'ont quasiment plus la possibilité de regarder la Ligue 1 à la télévisionâ- Le constat est alarmant : le foot français court à sa perte. Qu'est-ce qui doit changer pour enrayer son déclin ? Pierre Maes avait prédit avant tout le monde la faillite de Mediapro, ce mirage de la pouleaux oeufs d'or qui devait rapporter plus de 1 milliard d'euros par an aux clubs de Ligue 1. Aujourd'hui, il nous alerte : le foot français est au bord de la ruine, et se dirige tout droit vers la division 2 européenne. Dans cet ouvrage captivant, l'auteur nous plonge avec pédagogie dans l'histoire politicomédiatique, économique et sportive