Mon agenda à colorier. Edition 2022-2023

Une année pleine de créativité ! - La collection " Temps Calme " est bien installée : plus de 506 000 ex. GFK vendus depuis 2015. - Depuis 2015, les agendas à colorier se sont vendus à 54 000 ex. GFK, avec un taux de retour très faible : il était de 11% pour l'édition 2021-2022 ! - Un agenda créatif plébiscité par les mamans. - La customisation : une thématique à fort potentiel chez les enfants. - Une planche de stickers offerte et des coloriages pixels dans l'agenda. Nos deux Coloriages pixels, parus en août cumulent plus de 7 500 ex. GFK en 3 mois.